心靈手語 由澳門聾人協會派出手語導師，教觀眾認識一些日常生活中所使用的手語，讓大家對這些常用手語有更深入了解的。該節目由6月6日起，逢星期一至六在《澳門早晨...

播出時間: 6月6日起逢星期一至六在《澳門早晨》內播出，逢星期日澳門資訊頻道15:40重播