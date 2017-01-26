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澳廣視祝願各位觀眾新年快樂，萬事如意！其轄下的電視頻道將由年三十(1/27)晚上開始推出多個特...
新年特備節目多籮籮，澳門電台新春賀歲節目天天amazing，...
農曆新年期間, 澳廣視的Facebook專頁推出新春特備遊戲! 請即讚好澳廣視Facebook...
近日司警刑偵人員一段喝罵和摔打狗隻的片段，引起社會嘩然，由於狗隻經檢查後未有明顯傷痕，涉事警員...
「TDM澳廣視新聞」現正登陸Facebook平台！ 觀眾除了在澳廣視的電視、電台、網站...
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史杜巴 對 賓菲加 ...
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1月29日(星期日) ...
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五十年代的澳門，百業蕭條，藝術活動及藝術人才都寥寥可數，曾被視為文化沙漠。直到1956年，一班...
(如當天會議時段未能完成全部議程，將於翌日同樣時段繼續餘下議程) 立法會舉行全體會議,...
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「中央電視台綜合頻道」於澳門回歸祖國十七周年的紀念日落地澳門；澳廣視將透過免費獨立地面數字電視...
澳廣視於12月15日舉行「聖誕聯歡晚會」，澳廣視股東會主席團主席馬有恆、董事會主席戴明揚、董事...
「第33屆公益金百萬行」於12月11日舉行，澳廣視一如既往配合及支持這項慈善活動，活動當日在執...
澳門日報讀者公益基金會於11月24日到訪澳廣視，會長馮志強，副會長陸波、飛安達，理事長黃國勝，...
澳廣視於11月14日舉行祈福儀式，祈求澳門格蘭披治大賽車製播工作順利進行，管理層及工作團隊出席...
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